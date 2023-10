In 2018 liet Bethesda ons weten dat The Elder Scrolls VI in ontwikkeling is. Inmiddels zijn we vijf jaar verder en weten we nog steeds niks over wat die game ons gaat bieden. Het is wel een beetje buiten de toon van Bethesda om een game al zó vroeg aan te kondigen, maar volgens designer Bruce Nesmith heeft dit een specifieke reden.

Nesmith heeft meegewerkt aan veel Bethesda Game Studios projecten en vindt de move van Bethesda om The Elder Scrolls VI zo vroeg aan te kondigen wel verklaarbaar. Niet al te lang na de release en het gigantische succes van Skyrim en de bijbehorende DLC’s, waren fans al aan het schreeuwen om meer. Een game als The Elder Scrolls VI heeft echter wel wat tijd nodig om tot vorm te komen en aan de verwachtingen van fans te kunnen voldoen.

Kortom, de initiële aankondiging was puur om de fanbase gerust te stellen. The Elder Scrolls VI komt er zeker, maar we mogen nog de nodige jaren wachten. Volgens de gelekte documenten uit de rechtszaken omtrent Microsofts overname van Activision Blizzard werd duidelijk dat we The Elder Scrolls VI op zijn vroegst pas in 2026 mogen verwachten.