Fantasie RPG-fans moeten al sinds 2018 wachten op meer nieuws omtrent The Elder Scrolls VI en daar zullen ze – helaas – nog lang op moeten blijven wachten. We staan op de vooravond van de release van Starfield en daar blijft Bethesda Game Studios voorlopig nog aandacht aan geven.

Maar, toch is er wat goed nieuws bij monde van Bethesda VP of global marketing, beter bekend als Pete Hines. In een interview met Vandal heeft de topman namelijk onthuld dat The Elder Scrolls VI inmiddels wel in ontwikkeling is, zij het in de vroege fases. Dit betekent effectief dat de belangrijkste concepten en eerste prototypes zijn uitgewerkt. Het is nu dus aan de ontwikkelaars om de wereld echt tot leven te gaan brengen.

Desalniettemin zullen we naar alle waarschijnlijkheid nog een poos moeten wachten. Xbox topman Phil Spencer gaf afgelopen juni nog aan dat The Elder Scrolls VI nog zeker een jaar of vijf op zich laat wachten.