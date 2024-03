Ontwikkelaar People Can Fly heeft ons in het verleden in samenwerking met Square Enix de game Outriders gebracht, momenteel werken ze samen met Microsoft. Vorig jaar werd duidelijk dat de Poolse ontwikkelaar bezig is met Project Maverick, dat door Microsoft gefinancierd wordt.

Het zou hier gaan om een nieuwe game in een bestaande Microsoft IP, maar verdere details zijn schaars. Uit een nieuwe vacature komt naar voren dat de ontwikkelaar bezig is met een PvP-shooter. En dat brengt ons natuurlijk bij wat ze dan precies aan het maken zijn.

Gezien de ontwikkelaar in het verleden aan de Gears of War franchise heeft gewerkt, kan het zomaar zijn dat ze bezig zijn met een nieuw deel. Overigens werkt de ontwikkelaar ook aan een virtual reality game en een naar verluidt RPG shooter voor Sony PlayStation.