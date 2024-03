In 2003 kwam de eerste Sonic-game uit die voor meerdere platforms werd uitgegeven, namelijk Sonic Heroes. Deze game kwam eind dat jaar uit voor de PlayStation 2, Xbox en Nintendo GameCube. SEGA is mogelijk aan het overwegen om hier een remake van te maken.

Volgens bronnen van Universo Nintendo zou SEGA bezig zijn met de ontwikkeling van de Sonic Heroes remake. Deze titel wordt gemaakt met Unreal Engine 5 en zou mogelijk ook verschijnen voor de opvolger van de Nintendo Switch.

Leaker Midori liet via X weten dat deze informatie klopte, maar kwam hier later toch op terug. SEGA zou namelijk niet bezig zijn met de game, maar momenteel een remake alleen in overweging hebben. Mochten ze het doorzetten, dan zal de remake van Sonic Heroes sowieso niet in de komende 3 jaar uitkomen.