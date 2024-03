Er gaan al geruime tijd geruchten rond dat Sony bezig is met een PlayStation 5 Pro. Die console zou naar verluidt later dit jaar moeten verschijnen en onlangs kwamen ook de specificaties op straat te liggen, al blijft Sony zelf stil over de kwestie.

Nadat de PlayStation 4 een upgrade kreeg, is het ergens logisch om dezelfde stap te nemen met de PlayStation 5. Toch blijkt de industrie hier wat gemengd op te reageren. Volgens Chris Dring van GamesIndustry.biz, die aanwezig was op de Game Developers Conference, is niet per se iedereen heel enthousiast.

In de laatste aflevering van de podcast van hetzelfde medium, stelt hij dat ontwikkelaars de komst van een verbeterde PlayStation 5 niet echt zinvol vinden. Voornamelijk omdat ontwikkelaars nog niet de max van het systeem hebben bereikt. Dan is extra kracht inderdaad een beetje overbodig.

“Developers don’t really seem to feel they need it, at least the ones I spoke to. Many feel they’re not really making the most out of the PS5 in the first place.”

“A couple of companies said this isn’t going to grow the market – it’s not going to move the needle. This generation doesn’t even seem to have got started really, let alone feel the need for a mid-generation update. How about we just get some original, next-generation software up and spinning?”