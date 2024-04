Het is dinsdag 2 april en gezien dit de eerste dinsdag van de maand is, mogen PlayStation Plus abonnees weer een aantal nieuwe games verwachten. Vorige week woensdag werd aangekondigd wat de line-up voor april is en we kunnen nu melden dat de games live zijn gegaan.

De onderstaande drie games kun je nu downloaden en spelen als je een PlayStation Plus abonnement hebt.

Later deze maand volgt er nog een PlayStation Plus Extra en Premium update. De aankondiging daarvan zal naar verwachting op woensdag 10 april plaatsvinden met een release vervolgens op dinsdag 16 april. Eén van de games is mogelijk al bekend, waarover je hier meer leest.

PlayStation Plus abonnement nodig? Klik dan hier.