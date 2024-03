De laatste grote game die Gearbox Software uitbracht was Borderlands 3 en die game dateert alweer van 2019. Het begint dus wel tijd te worden voor een nieuw deel en hoewel de ontwikkelaar meermaals heeft aangegeven bezig te zijn met de franchise, heeft uitgever 2K Games dit nu ook officieel bevestigd.

Take-Two Interactive heeft Gearbox Software overgekocht van Embracer Group en de ontwikkelaar valt nu onder het netwerk van 2K Games. In navolging van dit nieuws eerder vandaag, heeft 2K Games bevestigd dat de volgende game in de franchise officieel in actieve ontwikkeling is.

Zo zegt David Ismailer, president van Take-Two uitgever 2K Games:

“We are thrilled to welcome Randy Pitchford and his team of passionate, talented developers to 2K and we look forward to releasing numerous projects in the future as colleagues. We have loved partnering with Gearbox on every iteration of the Borderlands franchise and are excited to be in active development on the next installment in the series.”