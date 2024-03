Begin deze maand verscheen het nieuws online dat Gearbox Software mogelijk een ander onderkomen zou krijgen. Dit als gevolg van de reorganisatie bij eigenaar Embracer Group. Dit blijkt inderdaad te kloppen, want uitgever Take-Two Interactive heeft aangekondigd dat ze plannen hebben om de ontwikkelaar/uitgever over te nemen.

Op dit moment hebben Take-Two en Embracer Group een overeenkomst bereikt en daar is 460 miljoen dollar mee gemoeid. Na de overname zal Gearbox Software onder 2K Games komen te vallen wat op zich een logische zet is, gezien 2K Games in het verleden veel met Gearbox heeft samengewerkt als uitgever van de Borderlands-games.

Er zijn wel wat nuances aan dit verhaal, zo zal Embracer Group eigenaar blijven van Gearbox Publishing San Francisco. Daarnaast blijven de uitgeefrechten van Remnant, Hyper Light Breaker, Neverwinter en Star Trek Online bij Embracer Group.

Hieronder hetgeen Gearbox president Randy Pitchford te vertellen had over de overname:

“Joining forces with Take-Two Interactive and 2K will help Gearbox ascend to our next level. Take-Two and 2K have demonstrated repeatedly their commitment to our engine of generating creativity, happiness, and profit. We set the bar for interactive entertainment and achieved remarkable results with ground-breaking, record-setting games when we worked together at arm’s length as partners. I’m incredibly excited about what we can accomplish now that we’re fully aligned as one.”