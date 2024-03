Capcom kondigde in december 2023 Monster Hunter Wilds aan. Buiten een trailer en dat de game in 2025 uit moet komen is er nog maar weinig bekend over deze titel. De bekende leaker Dusk Golem claimt echter meer te weten over het nieuwste deel in de Monster Hunter-serie.

Volgens Dusk Golem is Monster Hunter Wilds een volledige openwereldgame, wat de eerste keer voor de franchise is. Capcom speelt niet op safe, want de game zal veel experimentele mechanieken bevatten. De feedback van testers is echter uitermate positief.

Monster Hunter Wilds is al sinds 2019 in ontwikkeling en Yuya Tokuda staat aan het hoofd. Tokuda vervulde dezelfde rol voor Monster Hunter: World. Hij heeft van Capcom de volledige vrijheid gekregen om het spel te maken zoals hij dat wil. Sommige ideeën die niet in het vorige deel zijn gebruikt, worden toegevoegd aan deze game en tevens zal Zorah Magdaros terugkeren.

Het is de bedoeling dat Monster Hunter Wilds in het eerste kwartaal van 2025 in de winkels zal liggen.