Capcom heeft eerder dit jaar een enquête gehouden, waarin onder andere werd gevraagd welke games zij als remake zouden willen zien of dat er een nieuw deel van uitkomt. Bij de uitslag staken twee titels er met kop en schouders bovenuit. Een daarvan ligt al vele jaren in de ijskast.

Via een X-post laat Capcom weten dat er meer dan 200.000 mensen de enquête hebben ingevuld. De populairste antwoorden werden in een screenshot door elkaar heen gezet. De woorden die het grootst werden weergegeven waren onder andere ‘remake’ en ‘Capcom’. Er waren tevens twee games onder de grootst weergegeven woorden en dat waren Mega Man en Dino Crisis.

Van de eerstgenoemde stamt het laatste deel uit 2018, maar voor Dino Crisis moet je toch een stuk verder terug in de tijd. Toch willen gamers dus nog graag dat de serie weer nieuw leven in wordt geblazen of dat er een remake uitkomt. Dit is eigenlijk al vele jaren zo. Hopelijk zal Capcom nu eindelijk gehoor gaan geven aan de smeekbedes van gamers.