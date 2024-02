Als we denken aan fantastische remakes, dan is Capcom een van de eerste namen die naar voren komt. De Resident Evil-remakes van de afgelopen jaren behoren tot de absolute top en dat ziet Capcom ook terug in de verkopen. Mede daardoor heeft Capcom op hun website de Super Elections online gezet, waarin fans van de Japanse uitgever tien vragen mogen beantwoorden.

Twee vragen in het bijzonder wisten daarbij de aandacht te trekken van gamers, namelijk van welke franchise men graag een nieuw deel of een remake zou willen zien. Voor een nieuw deel kan men kiezen uit games zoals Darkstalkers, Okami, Dead Rising, Lost Planet en Dino Crisis. Wat betreft de remake-opties worden titels zoals Onimusha, Final Fight en Breath of Fire genoemd.

Mocht je zelf deel willen nemen aan de Super Elections, dan doe je dat hier. Wie weet krijgt jouw favoriet uit de geboden opties in de toekomst dan wel een vervolg of remake.