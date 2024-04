MINTROCKET wist ons begin februari te melden dat Dave the Diver in april naar de PlayStation 4 en PlayStation 5 zou gaan komen. Nu heeft de ontwikkelaar ook een exacte releasedatum gegeven en wat extra informatie omtrent de lancering.

Dave the Diver zal over minder dan twee weken op de PS4 en PS5 te spelen zijn: op 16 april. Als je een abonnement hebt op PlayStation Plus Extra of Premium, dan kan je de game vanaf release meteen spelen zonder dat je daar je portemonnee voor hoeft te trekken.

De game zit namelijk gelijk op release bij het abonnement inbegrepen. Als je PlayStation Plus Essential abonnee bent, dan kom je niet in aanmerking.