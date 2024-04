De wat oudere lezers onder ons kunnen zich misschien nog wel PO’ed herinneren. Als je daar goede tijden mee hebt beleefd, dan kan je dit opnieuw gaan beleven. De first-person shooter wordt namelijk opnieuw uitgebracht, maar dan als remaster.

PO’ed kwam in 1995 uit voor de 3DO en kwam een jaar later ook naar de PlayStation. De game haalde zijn inspiratie uit titels als DOOM en Quake, maar gaf daar zijn eigen (humoristische) draai aan. PO’ed: Definitive Edition bevat onder andere verbeterde graphics en besturing. Tevens zal de framerate verhoogd worden.

De remaster van PO’ed zal uitkomen voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc. Een releasedatum is nog niet gegeven, maar er is wel een aankondigingstrailer beschikbaar gesteld. Die check je hieronder.