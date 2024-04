Ubisoft bracht eerder dit jaar Prince of Persia: The Lost Crown uit, die erg goed werd ontvangen. Hierop zou de uitgever nu willen doorpakken met meer avonturen en volgens een nieuw gerucht, dat de wereld in geholpen is door Tom Henderson van Insider Gaming, zou Ubisoft van plan zijn om later dit jaar een roguelite Prince of Persia uit te brengen.

Deze game zou in ontwikkeling zijn bij Evil Empire, die meegewerkt heeft aan het zeer goed ontvangen Dead Cells. Deze game zou ‘The Rogue Prince of Persia’ heten en zou in eerste instantie via early access op Steam uitkomen. Na de release zou de game meerdere gratis updates krijgen en groeien aan de hand van feedback van de spelers.

De visuele stijl van deze Prince of Persia zou zijn gebaseerd op Franco-Belgische strips en de game is al 4 jaar in ontwikkeling. Ubisoft heeft het bestaan van de game echter niet bevestigd, dus het is afwachten of het klopt.