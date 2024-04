In februari werd duidelijk dat een Google cloud vulnerability researcher een manier had gevonden om PlayStation Portable games draaiend te krijgen op de PlayStation Portal, daar waar dat natuurlijk niet de bedoeling is.

Het gaat om Andy Nguyen die het met zijn team voor elkaar heeft gekregen een emulator werkende te krijgen, geheel op softwarebasis. Er is dus niet aan de hardware gerommeld en in de tussentijd blijkt nu dat Sony met hem en zijn team heeft samengewerkt.

Eerder deze week kon je al lezen dat er een update voor de PlayStation Portal is uitgebracht. Die zou voor een verbetering van de beeldkwaliteit hebben gezorgd, maar ook is de exploit in kwestie aangepakt.

Nguyen heeft melding van de exploit bij Sony gemaakt en wellicht ook aangegeven hoe hij en zijn team het voor elkaar hebben gekregen. Als gevolg daarvan heeft update 2.06 het lek nu gedicht, waardoor het draaien van PSP-games niet langer mogelijk is op het platform.