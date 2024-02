De PlayStation Portal is nog niet zo heel lang verkrijgbaar en de meningen over het apparaat zijn verdeeld qua waardevolle use cases, gezien je er alleen op kunt spelen als je een PlayStation 5 in huis hebt staan (of een verbinding maakt over je mobiele netwerk).

Laat het dan maar aan de techneuten over om er toch nog wat soeps van te maken. Google cloud vulnerability researcher Andy Nguyen is er namelijk in geslaagd om de PlayStation Portal open te breken en de PlayStation Portable emulator PPSSPP er op te laten draaien.

Volgens Nguyen is hij en zijn team hierin geslaagd op een software niveau en ze hoefden dus niet aan de hardware te sleutelen. De Portal maakt gebruik van Android en zou dus relatief bekende stof moeten zijn voor de Google onderzoeker. De afbeelding die hij toont op X, laat zien dat de PlayStation Portal inderdaad de game Grand Theft Auto III: Liberty City Stories draait.

Nguyen zegt echter ook dat hij (vooralsnog) geen plannen heeft om de hack vrij te geven.