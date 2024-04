In 2021 verscheen de game Demon Slayer: The Hinokami Chronicles voor alle gangbare consoles en de game is goed voor een vervolg. Althans, als we de betrouwbare Atlus leaker Midori mogen geloven. Hij/zij laat op op X weten dat de uitgever een vervolg in ontwikkeling heeft.

Verdere details zijn niet bekend, want het bericht van Midori bestaat simpelweg uit de regel ‘Een vervolg op Demon Slayer: The Hinokami Chronicles is in ontwikkeling’, al kunnen we wel speculeren. Zo lijkt het enigszins voorspelbaar dat er meer personages en modi in de game zullen zitten.



Gezien het eerste deel al een jaar of 3 oud is en als het vervolg al even in de maak is, dan is de kans groot dat een aankondiging niet lang op zich laat wachten. Misschien wel met een release later dit jaar. Bij officieel nieuws lees je het hier.