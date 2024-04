Nog in de markt voor wat nieuwe games voor je Xbox? Dan loont het nu om een kijkje te nemen in de digitale store van het platform. Microsoft heeft namelijk de ‘Xbox Spring Sale’ online gezet waardoor er meer dan 1.000 games in de aanbieding zijn.

De korting kan oplopen tot maar liefst 75%, wat natuurlijk flink in de portemonnee kan schelen. Onder de deals vallen relatief recente titels als EA Sports FC 24, Baldur’s Gate 3, Skull and Bones, Suicide Squad: Kill The Justice League en meer.

Interesse? Dan kan je hier in de Xbox Store terecht. Nog tegoed nodig? Klik dan hier.