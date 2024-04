In februari werd er een gedurfde uitspraak gedaan door de president van Xbox, Sarah Bond. Zij zei namelijk dat de volgende Xbox console de grootste technologische sprong tussen generaties ooit zal zijn. Als je dacht dat Bond dit een beetje overdreef of het niet zo bedoelde, dan heb je het mis.

Windows Central meldt dat Bond aan het personeel van Xbox heeft laten weten dat het inderdaad de bedoeling is om met de volgende Xbox de grootste technologische stap ooit te maken.

“We are moving full speed ahead on our next generation hardware, focused on delivering the biggest technological leap ever in a generation.”