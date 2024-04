Ubisoft CEO Yves Guillomot deed eerder dit jaar een wat opmerkelijke uitspraak. Tijdens een call met aandeelhouders werd er over Skull and Bones gesproken, die de baas van de Franse uitgever als een AAAA-game bestempelde. De absolute top games vallen onder het AAA-segment, waardoor Ubisoft suggereerde dat Skull and Bones nog beter dan dat zou zijn.

We weten allemaal dat dit klinkklare onzin is, want zo goed is Skull and Bones niet. Sterker nog, het is eigenlijk best wel een tegenvaller. Een dergelijke uitspraak is natuurlijk voer voor anderen om er de draak mee te steken en dat is wat CD Projekt RED doet.

Tijdens een financiële call die de Poolse ontwikkelaar had werd door een investeerder gevraagd of CD Projekt RED in de voetsporen van Ubisoft treedt aangaande het ontwikkelen van AAAA-games. Hierop gaf de ontwikkelaar aan dat ze zelfs nog een stapje verder gaan, ze maken namelijk AAAAA-games.

Investor: “Serious, funny question: UBI-Soft has announced that it is now releasing AAAA games. Will you therefore dare to reassess whether CD Projekt will continue to produce ‘only’ AAA?” CDPR: “Ours will be AAAAA”

Het is natuurlijk gekscherend, want ook CD Projekt RED heeft een wat discutabele reputatie. Zowel The Witcher 3 als Cyberpunk 2077 kwamen verre van smetteloos op de markt, maar het verschil met Ubisoft is wel dat hun titels door de jaren heen enorm goed zijn geworden en dat zien we zo snel met Skull and Bones niet gebeuren.