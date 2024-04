Het lijkt erop dat ZeniMax Online Studios, eigendom van Microsoft, bezig is met de ontwikkeling van een game die niet alleen op de Xbox en pc zal worden uitgebracht. Deze conclusie kunnen we trekken op basis van het LinkedIn-profiel van voormalig ZeniMax Online-ontwikkelaar Ryan Ruzich nadat hier een vermelding van gevonden werd.

De tekst op het profiel van Ruzich werd ontdekt door X-gebruiker Zuby_Tech. Ruzich was tot en met november 2022 senior gameplay programmeur bij ZeniMax Online Studios en heeft volgens zijn profiel meegewerkt aan de ontwikkeling van een nieuwe engine voor een nog niet aangekondigd project. Zijn hoofdverantwoordelijkheid was ervoor te zorgen dat de engine ook op third-party consoles zou werken.

“Working on a new Engine for an unannounced project, leading the effort to get the new Engine working on Third Party consoles.”

Op dit moment is de informatie nog steeds te vinden op Ruzich’s profiel, maar helaas is er verder geen informatie over wat dit onaangekondigde project zou kunnen zijn.

We kunnen speculeren dat dit gaat om een project dat in 2020 werd genoemd door ontwikkelaar Quentin Cobb, die zich toen bij het bedrijf voegde om te werken aan een gloednieuwe Triple-A IP. Waarschijnlijk gaat het om een nieuwe online game, gezien ZeniMax Online Studios de hoofdontwikkelaar is van The Elder Scrolls Online en heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van Fallout 76.

Mogelijk komen we op 9 juni te weten om welk project het gaat, aangezien Microsoft volgens de laatste geruchten nieuwe games zal aankondigen tijdens de Xbox Showcase op die dag.