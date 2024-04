Met Persona 5 wist Atlus eindelijk een breder publiek aan te spreken voor de JRPG-franchise, wat resulteerde in immens succes. In februari van dit jaar werd Persona 3 Reload uitgebracht, en zowel fans als recensenten hebben de game positief ontvangen. Ook waren wij lyrisch over het spel in onze Persona 3 Reload review. Hoewel de remake van Persona 3 Reload zeker welkom was, is het zesde mainline game in de franchise vooral waar fans naar uitkijken.

De doorgaans betrouwbare insider Midori heeft onthuld dat de ontwikkeling van Persona 6 begon in 2019, tegelijkertijd met Persona 3 Reload en Persona 5 Tactica. Daarnaast meldt de insider dat het kleurenthema van dit spel ‘groen’ zal zijn. Toevallig genoeg (of misschien niet?) is het woord Midori Japans voor de kleur groen.

Hoewel Persona 6 nog niet officieel is aangekondigd, gaan de geruchten dat het spel wordt uitgebracht voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en de opvolger van de Nintendo Switch.