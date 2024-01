Review | Persona 3 Reload – Voordat de release van Persona 5 in 2017 de populariteit van de franchise katapulteerde, was Persona nog als een niche franchise te beschouwen. Nieuwe fans hadden behoefte aan nog meer Persona, zij het de oudere games of nieuwe releases. Aan die roep heeft ATLUS gelukkig vorig jaar gehoor gegeven door Persona 3 Portable en Persona 4 Golden op diverse platformen beschikbaar te maken, maar daar stopte de ontwikkelaar niet. Vooral de toegangsbarrière van Persona 3 Portable, die een visual novel/point-and-click stijl heeft, kan echter nog wel eens een obstakel zijn voor nieuwe spelers. Met die wetenschap is ATLUS aan de slag gegaan met een remake van de originele Persona 3, maar of Persona 3 Reload zowel oude als nieuwe fans kan verzadigen, is nog maar de vraag.

Het Duistere Uur

Persona 3 Reload speelt zich af in het jaar 2009, in het fictionele stadje Iwatodai gelegen in Japan. Je stapt in de huid van een blauwharig personage dat je zelf een naam kan geven en gaat op weg naar je studentenhuis om je klaar te maken voor je eerste jaar op een nieuwe school. Je merkt echter al gauw dat er iets niet klopt, er hangt een groene waas over de wereld en je ziet overal op straat staande doodskisten. Maar oké, we hebben wel eens gekkere dingen gezien. Je nieuwe vrienden, die tevens ook je party members zijn, leggen uit dat dit fenomeen ‘The Dark Hour’ heet, een verborgen uur dat altijd om middernacht plaatsvindt. Nog gekker, tijdens The Dark Hour verschijnt er een gigantische toren genaamd Tartarus op de plek van je school. Aan jou en je party om Tartarus te verkennen en de waarheid van The Dark Hour en Tartarus te ontrafelen.

Tartarus functioneert als een dungeon, op eenzelfde manier als de Palaces in Persona 5 en de TV-World dungeons in Persona 4. Het grote verschil is echter dat Tartarus de enige dungeon is in Persona 3, met maar liefst meer dan 200 verdiepingen. De enige manier om meer te weten te komen is om het einde van Tartarus te behalen. Om dat te doen zul je je Persona kunnen oproepen door middel van een ‘Evoker’, een neppistool waarmee je jezelf ‘neer moet schieten’. Je excursie door de krochten van Tartarus brengt je steeds een stapje dichterbij de waarheid van het verhaal dat je in zijn greep houdt. Dit dankzij een intrigerend mysterie en een uitgebreide cast personages met elk een unieke persoonlijkheid.

Om Persona 3 Reload uit te spelen zul je zo’n 60 tot 80 uur uit moeten trekken. Met games die zo lang zijn loop je wel eens het risico dat het na een tijdje gaat vervelen, maar bij Persona 3 Reload hadden we hier helemaal geen last van en dat komt vooral door de geweldige pacing. Op bepaalde datums in het spel zul je geforceerd vooruitgang in het verhaal maken. Dit kan soms een klein deel van je dag in het spel in beslag nemen en bestaan uit een korte cutscène, of juist een hele dag gevuld met meerdere cutscènes en gevechten zonder dat je zelf kan beslissen hoe je die specifieke dag invult. Tussen deze momenten door ervaar je het social sim aspect van Persona 3 of ga je naar Tartarus om voor experience en geld te grinden. Door deze goede mix zit je nooit te lang naar cutscènes te kijken, maar ook niet te lang zonder directe vooruitgang het spel te spelen.

Persona!

De aantrekkingskracht van Persona 3 Reload ligt niet alleen in het boeiende verhaal, maar ook in de leuke gameplay. De gameplay is, zoals eerder genoemd, verdeeld over het sociale simulatiegedeelte en het op vechten gerichte gedeelte in Tartarus. Je dag is in twee delen verdeeld: de middag en de avond. Tijdens deze momenten kun je bijvoorbeeld uit eten gaan, studeren of deelnemen aan een andere activiteit om één van je drie sociale stats – Charm, Courage en Academics – te verbeteren. Ook kun je ervoor kiezen om tijd met andere personages door te brengen en zo je band te versterken, wat resulteert in het verhogen van je ‘Social Link’. De Social link is een representatie van je band met bepaalde personages en brengt gameplay voordelen met zich mee, zoals hogere ervaring wanneer je een Persona fuseert die bij die Social Link hoort. Op verschillende dagen en tijdstippen zijn verschillende activiteiten en Social Links beschikbaar. Zo kun je er bijvoorbeeld alleen ’s avonds voor kiezen om naar Tartarus te gaan.

Tartarus is waar het merendeel van de actie plaatsvindt. Je baant je een weg door meer dan 260 willekeurig gegenereerde verdiepingen op zoek naar schatten en de trap naar boven. Door de willekeurige generatie is het design van Tartarus veel eentoniger dan de palaces in Persona 5, maar dat stoort gelukkig niet al te veel. Onderweg kom je genoeg vijanden tegen die je van achter kunt aanvallen om ze te verrassen, zodat je als eerste aan de beurt bent. De gevechten in Persona 3 Reload zijn turn-based. Je hebt de keuze om een reguliere aanval te doen met je wapen. Daarnaast kun je natuurlijk items gebruiken of je Persona oproepen. Je Persona heeft toegang tot een breed scala aan vaardigheden, zoals elementaire aanvallen, buffs en debuffs. Ook heb je toegang tot personage-specifieke speciale aanvallen genaamd Theurgy, die niet in de originele game zaten. Dit zijn een soort van ‘ultieme aanvallen’ die veel schade en extra effecten toebrengen aan vijanden. Een leuke toevoeging die de combat nog gevarieerder maakt.

De gevechten in Persona 3 Reload draaien vooral om het benutten van de zwaktes van je tegenstanders. Wanneer je een vijand aanvalt met iets waar ze zwak voor zijn, krijg je een extra beurt. Op dat moment kun je ook beslissen om met een ander personage aan te vallen dan degene wiens beurt het was, zodat je bijvoorbeeld andere elementaire aanvallen kunt gebruiken. Als je vervolgens alle vijanden op hun zwakte raakt, kun je een ‘all-out’ aanval doen die veel schade toebrengt, wat vaak, behalve in baasgevechten, resulteert in winst. De verschillende partyleden hebben elk hun eigen Persona. Het hoofdpersonage kan er zelfs meerdere hebben en deze fuseren. Ze hebben elk hun eigen sterke en zwakke punten; daarom zul je voor de meest optimale strategie vaak je vier leden tellende party moeten aanpassen.

Eén van de dingen die de gameplay van Persona behapbaar en leuk houdt, is dat er langzaamaan steeds nieuwe elementen worden toegevoegd aan de combat. Vijanden zijn aan het begin nog simpel te verslaan, maar worden naarmate je vordert steeds uitdagender met steeds meer weerstanden. Ook geeft het spel je langzaamaan toegang tot steeds meer middelen; zo zul je zelfs na twintig uur nog steeds geïntroduceerd worden tot nieuwe mechanieken. De gameplayloop van Persona 3 Reload is prettig en zelfs na tientallen uren spelen is er van verveling geen sprake.

Een nieuw jasje

Visueel, zowel grafisch als qua algeheel ontwerp, steekt Persona 3 Reload in een nieuw jasje. Het spel is van de grond af aan opnieuw opgebouwd en de grafische stijl van het spel is gelijkgetrokken met die van Persona 5, maar ziet er toch net iets beter uit, al is het verschil niet heel groot. Daarnaast ziet de gebruikersinterface er strak uit, zijn de personageportretten prachtig en is het menu voorzien van vloeiende animaties. Perfect voor nieuwkomers omdat het vertrouwd aanvoelt en voor oudere fans is het een welverdiende upgrade van een game die bijna 18 jaar oud is. Alleen al de grafische verbeteringen en 4K-resolutie zijn reden genoeg om dit spel nog een keer te ervaren, maar ook de gameplay voelt een stuk vloeiender aan, onder andere dankzij de 60fps waarop het spel draait.

Slave to the music

De muziek is altijd een van de hoogtepunten in een Persona-game, en dat is in dit geval niet anders. Alle originele Persona 3-tracks zijn opnieuw opgenomen, en er zijn zelfs een aantal nieuwe muziekstukken toegevoegd aan Persona 3 Reload. Iedere track is een genot voor het oor; het ene moment swing je en beweeg je je hoofd op het ritme van de muziek, en het andere moment zit je gefocust in een intens gevecht, begeleid door intense muziek. De muziek maakt de sfeer compleet en is zelfs leuk om naar te luisteren, ook al ben je het spel niet aan het spelen.

Waar zijn FES en Portable?

Persona 3 Reload heeft nog een aantal andere veranderingen ondergaan. Zo zijn er nieuwe scènes en dialogen toegevoegd, en is het vermoeidheidssysteem gelukkig uit het spel gehaald. Dat vermoeidheidssysteem was vooral in het begin van het origineel verschrikkelijk irritant, omdat je dan na een aantal gevechten al moe werd, wat resulteerde in verlaagde stats totdat de vermoeidheid afnam. Ook is de Engelse stemmencast vervangen, maar maak je geen zorgen: stuk voor stuk passen de nieuwe stemmen goed bij de personages. Al met al zijn het goede toevoegingen of verbeteringen, maar er is wel een kanttekening. Persona 3 Reload bevat namelijk niet alle content die de FES- en Portable-releases met zich meebrachten. Het zou toch fijn zijn geweest als Reload de complete definitieve versie van Persona 3 was, maar waarschijnlijk wordt dit voorbehouden aan downloadbare content of een complete versie à la Royal.

Gespeeld op: PlayStation 5.

Ook beschikbaar voor: PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.