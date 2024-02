In onze review van Persona 3 Reload merkte Nermin terecht al op dat deze remake geen content van Persona 3 FES bevat. Een groot gemis, het is tenslotte toch een beetje de definitieve versie van Persona 3. De reden waarom werd al over gespeculeerd op het internet, namelijk dat Atlus de broncode van FES kwijt zou zijn ofwel dat de broncode van FES een dusdanige spaghetti aan code is dat hiermee aan de slag gaan onbegonnen werk zou zijn.

Nu lijkt onze Nermin het toch bij het rechte eind te hebben. Een betrouwbare Atlus-leaker meldt op X dat The Answer, het exclusieve hoofdstuk uit Persona 3 FES, later nog als DLC uitgebracht zal worden voor Persona 3 Reload. Hoe moeilijk het overzetten van deze content dus ook zou zijn, zolang de portemonnee wordt getrokken is het allemaal dik in orde. Het is en blijft een gerucht dus tot er een officiële aankondiging vanuit Atlus volgt weten we niks zeker.