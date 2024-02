De release van Persona 3 Reload komt nu wel heel dichtbij. Nog één dagje wachten en dan is het tijd om opnieuw in de PS2-klassieker te duiken, maar dan uiteraard volledig gemoderniseerd. Atlus heeft goed werk geleverd met deze remake, zo waren wij erg lovend over het resultaat in onze review.

Nu de releasedatum zo goed als daar is, is het zoals gebruikelijk ook tijd voor de launch trailer. Die is inmiddels verschenen en de focus ligt op de groep studenten die deel uitmaken van jouw party. Dit zijn geen normale studenten, dit dankzij hun Persona’s die hen van allerlei krachten voorzien. Dat is maar goed ook, want je zult het nodig hebben om de mysterieuze dungeon Tartarus te verkennen.

Samenwerking staat voorop in Persona 3 Reload, en dat maakt deze trailer nogmaals duidelijk.