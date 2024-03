De Persona-franchise gaat inmiddels al enkele jaren mee en we hebben de laatste jaren volop kunnen genieten van talloze topgames. Vooral Persona 5 zette de franchise op de kaart en sinds de release van die game zijn de verkoopcijfers van de franchise in z’n geheel ook sterk gestegen. De franchise viert nu feest, want er is aangekondigd dat alle games samen de kaap van 22 miljoen verkochte exemplaren hebben overschreden!

Om dat te vieren heeft Atlus een ‘speciale’ trailer online gezet… die eigenlijk gewoon een trailer is voor hun meest recente game, namelijk Persona 3 Reload. Men heeft de originele Persona 3 trailer nagemaakt voor de gelegenheid en je kan hem hieronder bekijken.