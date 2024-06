In februari verscheen het enorm geslaagde Persona 3 Reload en niet zo heel lang na de release kondigde Atlus aan dat er ook een Expansion Pass zou komen met 3 pakketten aan extra content. Het eerste pakket verscheen in maart en het tweede pakket (dat een release window ergens in de maand mei had gekregen) is inmiddels ook verkrijgbaar.

Dit tweede pakket brengt nieuwe achtergrondmuziek en nieuwe kostuums in de stijl van de Velvet Room. Dit is alles wat je krijgt:

Velvet Costume and Background Music Set Velvet Room themed costumes

Dungeon Background Music / Battle Background Music: “Electronica In Velvet Room (P4D ver.)”

Dungeon Background Music / Battle Background Music: “Battle Hymn of the Soul (t.komine REMIX ‘AT 1st’ P3D-EDIT ver.)”

Dungeon Background Music / Battle Background Music: “Battle Hymn of the Soul (Daisuke Asakura Remix)”

Dungeon Background Music / Battle Background Music: “Battle Hymn of the Soul -USH ver.-“

Battle Background Music: “Dance Hymn of the Soul (Disco In Velvet Room) ” (appears on battle results screen)

Het derde pakket (met nieuwe content onder de noemer ‘Episode Aigis -The Answer-‘) verschijnt in september. Lees meer over Persona 3 Reload in onze review.