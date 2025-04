Persona 3 Reload demo nu beschikbaar voor PlayStation, Xbox en pc

Hoewel Persona 3 Reload al geruime tijd verkrijgbaar is voor verschillende platformen heeft ATLUS besloten om spelers die nog niet om zijn een demo aan te bieden. De demo van de game is nu beschikbaar voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.

In de demo is het mogelijk om de opening van Persona 3 Reload te spelen. Alle voortgang die geboekt wordt kan vervolgens meegenomen worden naar de volledige game als die aangeschaft wordt, zodat je verder kunt waar je was gebleven.

Meer weten over Persona 3 Reload? Check dan hier onze review.