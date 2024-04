Vorig jaar september kwam het nieuws naar buiten dat EA Motive aan een Iron Man-game werkt. De ontwikkelaar is nu echter ook bezig met de Battlefield-franchise. Dit zal volgens general manager Patrick Klaus niet zorgen voor vertraging van de Iron man-titel.

Volgens Klaus heeft de Iron Man-game de hoogste prioriteit en de game vordert gestaag. Hoe ver het ontwikkelen van de game exact gevorderd is, liet Klaus helaas in het midden.

“Development continues to move forward on our Iron Man project, led by Olivier Proulx (Executive Producer) and Ian Frazier (Creative Director). The team made excellent progress this year, hitting a major internal milestone and laying a robust foundation for the journey ahead. Iron Man is an important priority for Motive, and I’m very proud of the work we’ve accomplished so far.”