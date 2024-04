Hoewel Battlefield 2042 een moeizame start kende, staat de shooter er nu prima voor en EA houdt de game in leven door om de zoveel tijd met een nieuw seizoen te komen. Daar komt echter een einde aan, zo heeft de uitgever aangekondigd.

Via een nieuw blogbericht laat ontwikkelaar DICE weten dat het komende zevende seizoen het laatste seizoen voor de shooter zal worden. Na dit seizoen zal men de game blijven ondersteunen met nieuwe uitdagingen, evenementen, modi en meer.

Het is dus niet dat de stekker er gelijk uitgaat, het is meer dat we geen nieuwe wapens, maps en voertuigen meer hoeven te verwachten. Alle andere ondersteuning gaat in ieder geval wel gewoon door.

Daarbij maakt EA ook gelijk bekend dat Motive Studio – bekend van Dead Space en Star Wars: Squadrons – bezig is met een team te bouwen dat zich binnen de studio gaat focussen op de Battlefield franchise.