Battlefield 2042 heeft alles behalve een vliegende start gehad. Rondom de release waren er gigantisch veel problemen met de titel, wat de geruchtenmolen enkel aanwakkerde over dat de game gelaten zou worden voor wat het was. Niets blijkt minder waar achteraf, want DICE werkt nog steeds hard aan nieuwe content. Zodoende begint binnenkort het zesde seizoen van Battlefield 2042.

Senior producer Ryan McArthur is in ieder geval te spreken over wat dit seizoen aan spelers zal gaan brengen. Zoals hij het omschrijft, zal het aankomende seizoen wat ‘interessante momenten’ kennen die je misschien niet zou verwachten, maar wel helemaal binnen de identiteit van Battlefield zullen passen. Naast een nieuwe map om op te spelen mogen we dus nog wat nieuwe dingen verwachten.

“I think Season 6 is going to be one of those really interesting moments where people are going to go, ‘well, I didn’t expect that, but that’s really Battlefield.’ And I think that’s the kind of thing we want to go after right now. How do we move forward and give our players more, but still Battlefield.”