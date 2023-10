Nadat een eerdere teaser van Battlefield 2042 al een licht wierp op Dark Creations, heeft DICE het nieuwe seizoen nu officieel aangekondigd. Dit seizoen gaat op 10 oktober van start en brengt zoals elk ander seizoen nieuwe content naar de game. Hieronder valt een nieuwe map, meerdere wapens, gadgets en natuurlijk gameplay verbeteringen.

Om hier nu nog meer van te laten zien, is er een nieuwe gameplay trailer verschenen en die kan je hieronder bekijken. Daaronder hebben we nog een algemene omschrijving. Tevens heeft EA aangegeven dat Battlefield 2042 vanaf 12 tot 16 oktober gratis te spelen zal zijn op alle platformen.

In Season 6 neemt de strijd een ongunstige wending als No-Pat-soldaten gevangen worden genomen en door een snode organisatie voor experimenten worden gebruikt. De strijd vindt plaats in de Buiten-Hebriden van Schotland waar spelers het gevecht met elkaar aangaan op de nieuwe map Redacted. De map is geïnspireerd door populaire maps uit eerdere delen in de reeks, waaronder Operation Locker (Battlefield 4) en Operation Metro (Battlefield 3). Redacted is de eerste map in de reeks die zich volledig binnen afspeelt en waar intense claustrofobische vuurgevechten plaatsvinden.

Season 6 bevat ook een arsenaal aan nieuwe wapens en gadgets waarmee geëxperimenteerd kan worden. Met zijn geoptimaliseerde draagbaarheid en prestaties is de VHX D3 een waardevolle aanwinst voor gevechten op korte en middellange afstand. Voor gevechten op korte afstand is het semiautomatische en zeer nauwkeurige L9CZ-pistool genaamd Laugo Alien zeer geschikt. Ten slotte beschikt het G428-geweer over uitzonderlijke precisie en aanzienlijke schotkracht. Aan het repertoire van gadgets zijn de Ammo Pouch en Health Pouch toegevoegd. Deze twee gadgets stellen spelers in staat om hun squad te helpen wanneer de dood nadert. Tot slot is het dynamische tweepersoons transportvoertuig genaamd YUV-2 Pondhawk toegevoegd. Hiermee kan snel ondersteuning bij objectives geboden worden.