Battlefield 2042 is nu al een langere tijd verkrijgbaar, maar doordat de release zo moeizaam verliep en de content niet helemaal strookte met de verwachting van de spelers, zakte het aantal spelers vrij snel in. Desondanks hebben EA en DICE altijd volgehouden met nieuwe seizoenen en content, wat zich nu (eindelijk) uit laat betalen.

Vanwege de start van het nieuwe seizoen was Battlefield 2042 vorig weekend gratis beschikbaar als trial en dit heeft geholpen. De game is namelijk sinds die gratis trial – die op alle platformen beschikbaar was – een stuk populairder, al helpt het ook dat de titel nu flink in de aanbieding is.

Nu weten we niet hoe vaak de game gespeeld wordt op consoles, maar op pc kunnen we dat wel zien via de Steam lijsten. Daar heeft de game het voor elkaar gekregen om terug te keren in de top 100 van meest gespeelde games met een piek van – op moment van schrijven – 100.672 spelers. Hiermee komt de game nu in de buurt van de hoogste piek ooit gehaald.

Klaarblijkelijk hebben de vele updates en veranderingen nu een positief effect, want nu blijven de spelers wel hangen. Oftewel, hard werk bewijst zich uit te betalen voor EA, al was het er wel een van de lange adem.