Na de release van Destiny 2 heeft Bungie besloten om in plaats van met uitbreidingen en nieuwe delen te werken, de focus vooral op uitbreidingen en seizoenen te gooien. Daarom is er tot op heden geen sprake geweest van Destiny 3. Een nieuw gerucht wijst echter wel op het bestaan van een derde deel.

In februari werd op Reddit al de net aangekondigde Prismatic subklasse gelekt en dezelfde leaker meldt nu dat Destiny 3 in ontwikkeling zou kunnen zijn onder de codenaam ‘Payback’. De vraag is echter of de informatie waarop de leaker zich baseert nog altijd relevant is.

De informatie is namelijk afkomstig van voormalig Bungie medewerkers, dus in de tussentijd kunnen de plannen zijn aangepast. Als Payback nog steeds in de maak is, is het afwachten wanneer die game wordt aangekondigd. Misschien tijdens de jaarlijkse showcase in augustus.

Tegelijkertijd heeft Bungie vaak zat aangegeven geen derde deel te gaan maken, maar dingen kunnen natuurlijk veranderen.