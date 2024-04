Foamstars kwam afgelopen februari uit en de game werd ook meteen aangeboden via PlayStation Plus. Dit heeft niet geleid tot succes, want het overgrote deel van de gamers die de game toen hebben gespeeld, laten het spel nu helemaal links liggen.

TrueTrophies meldt dat meer spelers het spel speelden dan Helldivers 2 in de eerste week na de lancering. Waar Helldivers 2 alleen maar populairder is geworden zakt Foamstars compleet door het ijs. Na twee weken haakten ongeveer de helft van de spelers al af, maar het is nu nog erger geworden. De game van Square Enix heeft nu nog maar iets meer dan 5% van de spelersaantallen over dan wat het spel had tijdens de lancering.

Het ziet er dus naar uit dat het tweede seizoen van Foamstars, dat vorige maand van start ging, niet voor een tweede leven heeft gezorgd. Het is dan ook de vraag hoelang de live service-titel nog ondersteuning zal krijgen.