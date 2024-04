Wie op alle andere platformen behalve de PlayStation speelt, heeft al enige tijd toegang tot de indie-game Vampire Survivors. Deze roguelike top-down shooter is uiterst populair en wist genoeg spelers verslaafd te maken aan de vele runs die je kunt doen in de game. Hoewel de game vrijwel overal op beschikbaar is, bleef de PlayStation uit.

Daar komt nu verandering in, want de ontwikkelaar heeft aangekondigd dat de uiterst populaire en goed beoordeelde titel ook op de PS4 en PS5 zal verschijnen deze zomer. Een exacte datum is helaas nog niet genoemd, maar heel lang wachten is het dus niet meer.

Hieronder kan je de aankondigingstrailer bekijken, mocht je geen idee hebben wat Vampire Survivors precies is.