De ontwikkelaar van Immortals of Aveum kreeg enige tijd na de release van de game vorig jaar zomer te maken met ontslagen. De game presteerde niet zoals verwacht en dus was het noodzakelijk om in het personeelsbestand te snijden.

Nu blijkt de ontwikkelaar opnieuw geraakt te worden. Eén van de medewerkers van de ontwikkelaar, Kris Morness, heeft online aangegeven dat een groot deel van de medewerkersgroep met ‘verlof’ is gestuurd. Dit betekent zoveel als dat ze thuis zitten zonder salaris, maar dat ze op papier nog wel onderdeel van de ontwikkelaar zijn.

Het zou om ongeveer 30 mensen gaan, maar opvallend is dat Electronic Arts ditmaal niet aangegeven heeft wat de situatie is daar waar ze eerder wel meer transparant waren hierover. Misschien dat dit nog volgt.

“Ascendant Studios has furloughed the majority of their staff. I can’t imagine what that would be like as that is worse than getting laid off. It would be good to get eyes on people there looking for work. Stuff like this shouldn’t fly under the radar. Not sure what the numbers are like, but I’m probably guessing around 30 folks.”