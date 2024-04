Het Mercedes-AMG Formule 1-team plaatst op YouTube voornamelijk video’s over de sport, de fabriek en meer. Toch maken ze soms een uitstapje en dat is wat ze nu hebben gedaan. Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton is namelijk achter de originele PlayStation gaan zitten.

Hij vertelt hier over zijn ervaring met games waar hij mee is opgegroeid en speelt ook Driver, die erg lastig blijkt. Verder komen ook Gran Turismo en F1 2000 in de video voorbij. Het is een best leuke video om even te bekijken, check het hieronder.