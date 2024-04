De populariteit van de Persona-franchise is de laatste jaren exponentieel gegroeid. Persona 5 en diens spin-offs waren heel succesvol en eerder dit jaar werden we ook nog eens verwend met het geweldige Persona 3 Reload. Die laatste is overigens een remake van Persona 3 en Atlus lijkt nu ook te werken aan remakes van andere Persona-games.

Leaker Midori (die in het verleden al Atlus-nieuws heeft gelekt) liet namelijk op X weten dat Atlus momenteel zou werken aan remakes van de eerste twee Persona-games.

Q: “persona 1 and 2 need a remake more than 4” is not a hot take at all guys. im pretty sure atlus know this too, let’s all take a deep breath