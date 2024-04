Klassiek en modern gaan hand in hand in PAC-MAN Mega Tunnel Battle: Chomp Champs, zowaar een Battle Royale-game waarin ieders favoriete emoji-vormige veelvraat het opneemt tegen zijn soortgenoten. In Chomp Champs vreet je eerst je eigen doolhof leeg, waarna je jezelf een weg graaft naar dat van je tegenstanders om je ook daar te laten gelden.

Het ziet er in de onderstaande aankondigingstrailer allemaal erg kleurrijk en chaotisch, maar vooral ook leuk uit. PAC-MAN Mega Tunnel Battle: Chomp Champs zal op 9 mei in de winkelrekken belanden voor een uitgebreid aanbod platformen. De game zal namelijk beschikbaar zijn op pc, Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One én Xbox Series X|S.