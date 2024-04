Het is alweer een lange tijd geleden dat Electronic Arts ons een nieuwe Fight Night bracht, maar er bestaat een goede kans dat er momenteel één in ontwikkeling is. De eerste geruchten dateren inmiddels van eind 2021 en tot op heden is de game nooit officieel aangekondigd, maar daar komt dit jaar misschien verandering in.

Op X meldt @CombatESportsM – gefocust op updates omtrent boksgames – dat zij van bronnen hebben vernomen dat de Amerikaanse uitgever van plan is om nog dit jaar de nieuwe Fight Night aan te kondigen. Boksers als Jaron Ennis en Raymond Ford zouden van de partij zijn in de game.

Wat het gerucht extra kracht geeft is dat die laatstgenoemde het bericht vervolgens via zijn Instagram Story heeft gedeeld, wat dus suggereert dat het klopt. Wellicht dat we tijdens Summer Game Fest meer horen, gezien dat een mooi moment voor de aankondiging is.