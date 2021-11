Het is al lange tijd stil rondom de Fight Night franchise, maar op de achtergrond blijkt wel degelijk dat het een en ander aan de gang is. Bronnen van VGC melden namelijk dat EA groen licht heeft gegeven voor een nieuwe game in de franchise, maar het kan nog wel even gaan duren.

De game verkeert momenteel in een vroege fase van ontwikkeling, maar is tijdelijk stopgezet door EA. Dit omdat EA ook werkt aan een nieuwe EA Sports UFC game, die meer prioriteit heeft. Die nieuwe UFC-game staat gepland voor een release laat in 2022.

De website claimt ook een interne mail van EA gezien te hebben, die dit doet bevestigen. Kortom, eerst staat UFC 5 op het programma en nadien zal het werk rondom een nieuwe Fight Night hervat worden.