Er zijn ondertussen al zes delen in de Far Cry franchise uitgekomen, maar voor veel gamers geldt dat de beste titel nog altijd de spin off Far Cry 3: Blood Dragon is. Dit spel kwam in 2013 alleen digitaal uit, maar binnenkort verschijnt er ook een fysieke editie.

Limited Run Games zal tussen 19 april en 19 mei gamers de mogelijkheid bieden om een fysieke editie van Far Cry 3: Blood Dragon te reserveren. De game zal dan in september dit jaar officieel uitkomen. Je hebt de keuze uit een normale versie en een Collector’s Edition. Deze bevat naast het spel een aantal extra’s en die zijn als volgt:

Collector’s box that turns into a playset

USB cassette soundtrack

VHS tape featuring trailers and promos

Colonel Sloan action figure

Sergeant Rex Colt action figure

Sticker sheet

Booklet

Art pamphlet

De normale versie kost $34,99 en de speciale uitgave kent een prijskaartje van $124,99. De fysieke versie komt uit voor de PlayStation, Xbox en pc, en kan je hier bestellen. Houd er wel rekening mee dat bij de eerder genoemde bedragen nog verzendkosten, belasting (21%) en invoerrechten bijkomen.