Oorspronkelijk maakte Far Cry 3: Blood Dragon – Classic Edition deel uit van de Far Cry 6 Season Pass, maar we wisten al dat de game uiteindelijk ook apart verkocht zou worden. Nu is het dan zo ver en voor € 14,99 kun je zelf aan de slag met Sergeant Rex Colt en ervaren hoe het is om deels man, deels machine en helemaal Amerikaans te zijn.

De PlayStation-versie koop je hier en de Xbox-versie is hier terug te vinden. Mocht dit kleine tussendoortje naar meer smaken, wees dan gerust. Momenteel werkt Netflix aan een Blood Dragon animatieserie. Die gaat over Dolp Laserhawk, een cybernetische super soldaat, die weet te ontsnappen en er op uittrekt om nog een grote overval te doen.