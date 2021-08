De release van Far Cry 6 doemt op aan de horizon, maar je zou bijna vergeten dat deze release ook de terugkeer van Far Cry 3: Blood Dragon met zich meebrengt. Er werd namelijk een tijdje geleden aangekondigd dat deze topper in een ‘Classic Edition’ inbegrepen zou zitten in de Season Pass van Far Cry 6. Recent nieuws wijst er echter op dat je niet per se de Season Pass zal moeten kopen om toegang te krijgen tot deze game.

De ESRB rating website heeft namelijk Far Cry 3: Blood Dragon – Classic Edition als aparte game voorzien van een M-rating. De rating zelf is waarschijnlijk geen verrassing, maar dit wijst er hoogst waarschijnlijk wel op dat de game ook een standalone release zal krijgen. Ubisoft zelf heeft dit nieuws nog niet bevestigd, maar aangezien Far Cry 3 – Classic Edition zich uiteindelijk ook losscheurde van de Far Cry 5 Season Pass, zouden we niet verrast zijn als dit blijkt te kloppen.

Far Cry 6 verschijnt alleszins op 7 oktober voor PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.