Dit jaar viert de MMO World of Warcraft alweer zijn twintigste verjaardag en de game is nog altijd springlevend. De game is sinds de release enkel te spelen op de pc en Mac, maar een consoleversie zou absoluut niet misstaan. Toch is het er nooit van gekomen, maar gaat het ooit nog gebeuren?

In een interview van VGC werd de executive producer van World of Warcraft, Holly Longdale, hiernaar gevraagd. Zij stelt dat Blizzard hier uiteraard over spreekt en ook sluit ze het zeker niet uit dat de game ooit naar consoles komt, maar op dit moment hebben ze niets om over te praten.

“Of course we still talk about it. We’re gamers, I don’t think anything is out of the realm of possibility, but we don’t have anything to talk about right now.”

Vervolgens stipt ze aan dat er drie uitbreiding aankomen en dat ze daar erg enthousiast over zijn, maar dat ze uiteraard ook blijven spreken over een consoleversie om dat af te sluiten met dat ze nu onder Microsoft vallen.

“We’ve got these three expansions and we are so excited about them. But, yeah, of course. It would be very insincere to say that we’re not, like… of course we’re talking about that. We are Microsoft now.”

Het kan best zijn dat Microsoft uiteindelijk besluit om de game naar consoles te brengen. Sea of Thieves, een andere grote online game, komt later deze maand naar de PlayStation 5 en eerder werd daarover al aangegeven dat het een soort ‘sleutel’-test is om te zien wat er gebeurt.

Dit gaat dan primair over dergelijke Xbox-games naar de PlayStation brengen, maar Microsoft heeft de capaciteit en mogelijkheden om Blizzard Entertainment de opdracht te geven World of Warcraft eveneens naar consoles te brengen. Sowieso naar de Xbox, gezien Microsoft vrijwel alle eigen games op zowel de Xbox als pc uitbrengt. De tijd zal het leren.