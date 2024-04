Het was de bedoeling dat we eind deze maand Braid: Anniversary Edition zouden kunnen spelen. Dit zal niet langer doorgaan, want deze editie van de game heeft namelijk vertraging opgelopen.

Braid kwam oorspronkelijk in 2008 uit voor de Xbox 360 als Xbox Live Arcade-titel. Het daaropvolgende jaar kwam de puzzelgame ook naar de pc en PlayStation 3. De Anniversary Edition brengt onder andere verbeterde graphics met zich mee en 40 nieuwe levels.

We zullen nog wat langer op deze editie moeten wachten, want de Braid: Anniversary Edition zal namelijk op 16 mei in plaats van 30 april verschijnen. De reden waarom het spel is uitgesteld werd niet gegeven.