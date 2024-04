SEGA maakte eind vorig jaar bekend dat zij oude franchises weer nieuw leven gaan inblazen. Een van deze series is Golden Axe. Het zal echter niet alleen bij een nieuwe game blijven, want er komt namelijk een heuse tekenfilmserie gebaseerd op dit IP uit.

Er zullen 10 afleveringen van de Golden Axe tekenfilmserie worden gemaakt en het zal getoond worden op Comedy Central. Volgens de omschrijving zal het een ‘grappig en liefdevol’ eerbetoon worden aan de originele game uit 1989. De originele helden – Ax Battler, Tyris Flare en Gilius Thunderhead – staan centraal en zij gaan de strijd aan met Death Adder om Yuria te redden.

Ax Battler wordt gespeeld door Liam McIntyre, die ook de stem insprak van JD Fenix in Gears of War 4. Tyris Flare wordt gespeeld door Lisa Gilroy en zij speelde onder andere in Brooklyn Nine-Nine. Matthew Rhys – die onder andere speelde in The Americans – zal de rol van Gilius Thunderhead vertolken. Wanneer de serie te zien zal zijn is nog niet bekend.