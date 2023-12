SEGA heeft besloten oudere IP’s weer uit de kast te trekken en te voorzien van nieuwe delen. Dit werd tijdens The Game Awards aangekondigd. We kwamen toen te weten dat er gewerkt wordt aan een nieuwe Jet Set Radio, maar ook een nieuwe Crazy Taxi, Golden Axe, Streets of Rage en Shinobi.

Hoewel details schaars zijn, gaf een interne slide van een presentatie bij SEGA al aan dat Jet Set Radio een open wereld zal bevatten. Wat betreft Crazy Taxi, Golden Axe en Shinobi zijn er ook een paar nieuwe details naar buiten gekomen.

De Crazy Taxi reboot moet een feestelijk gevoel van vrijheid oproepen en dat combineren in een speelomgeving dat een samensmelting is van natuur en stad qua omgevingen. Wat Golden Axe betreft, spelers zullen vijanden in de game moeten verslaan met allerlei soorten zwaard- en magie aanvallen.

Shinobi speelt zich af in een wereld vol met monsters en ninja’s. Het is aan de spelers om het legendarische zwaard Oberozuki te gebruiken en het kwaad opnieuw te verslaan. Tot slot zal de nieuwe Streets of Rage-game de subtitel ‘Revolution’ krijgen. In deze game krijg je de controle over een ex-agent en moet je de stad veiliger maken.

Veel details zijn het niet, maar het geeft een indicatie van wat we mogen verwachten. Zo te horen klinkt de basis als iets wat dichtbij het bronmateriaal blijft en dat is voor fans van de klassiekers ongetwijfeld goed nieuws.