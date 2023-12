SEGA liet tijdens The Game Awards 2024 weten dat ze nieuwe games aan het ontwikkelen zijn in oude franchises. Een daarvan is Jet Set Radio. Van deze titel is nu wat meer informatie bekend geworden.

SEGA heeft tijdens een presentatie gedurende een management meeting laten weten dat de nieuwe Jet Set Radio een openwereldgame zal worden. Hierin is het de bedoeling om vrienden te maken en je fanbase te vergroten, zodat je een vuist kan maken tegen het kwaad.

Er is ook een nieuwe (wat wazige) screenshot getoond en die check je hieronder.